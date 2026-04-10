Tiene Leonard Miller una noche de récord
WASHINGTON.- Leonard Miller anotó 26 puntos, la mayor cifra de su carrera, e igualó su mejor marca personal con 11 rebotes, para que los Bulls de Chicago derrotaran el jueves 119-108 a los Wizards de Washington, barridos en la serie de dos partidos.
Tre Jones sumó 31 puntos y Collin Sexton aportó 27 por los Bulls, que ganaron 129-98 en Washington la noche del martes para cortar una racha de siete derrotas.
Miller, Jones y Sexton se combinaron para atinar el 65,3% de sus disparos (32 de 49). Chicago (31-49) igualó a Milwaukee en el 11º puesto de la Conferencia Este y ostenta el mejor récord entre los equipos ya eliminados de la contienda por la postemporada.
El pívot de los Bulls, Guerschon Yabusele, se retiró temprano en el tercer cuarto por un esguince en el hombro izquierdo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Will Riley anotó 23 puntos para liderar a Washington, que tuvo a 10 jugadores fuera por lesiones.
no te pierdas estas noticias
CONMEBOL respalda reelección de Gianni Infantino en FIFA
El Universal
La propuesta sudamericana para ampliar el Mundial a 64 selecciones coincide con el respaldo a Infantino.
Álbum Panini Mundial 2026: precio y cantidad de estampas
El Universal
Se estima que para completar el álbum se requieren cerca de 140 sobres, menos que en 2022.
México gana tercer bronce en Copa Mundo de Tiro con Arco
El Universal
Rommel Pacheco, director de Conade, resalta el potencial olímpico y el apoyo a los arqueros nacionales.