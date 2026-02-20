Tienen Cowboys nuevo coordinador defensivo

FRISCO, Texas.- El nuevo coordinador defensivo de los Cowboys de Dallas, Christian Parker, recuerda cuándo conoció al entrenador en jefe Brian Schottenheimer. Fue un saludo muy rápido hace unos años durante el campamento de entrenamiento.

"Buena memoria, amigo", comentó Schottenheimer el miércoles, durante la conferencia de prensa de presentación de Parker. "¿Ven lo inteligente que es? Yo no me acordaría de eso".

Eso no quiere decir que Schottenhaimer no tuviera en el radar a Parker, tanto así que se esforzó por arrebatárselo a Filadelfia, un rival de la División Este de la Conferencia Nacional.

"Este es un nombre que he tenido en mi libreta durante los últimos dos años", señaló Schottenheimer, quien afronta su segunda temporada al frente de los Cowboys tras un cuarto de siglo como asistente en la NFL. "La gente no paraba de hablar de este tipo de Denver, bueno, originalmente de Green Bay, pero Denver y Filadelfia. Era un nombre del que llevaba mucho tiempo oyendo hablar".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Parker estaba con los Broncos en 2022, cuando tuvieron una práctica conjunta con Dallas, y un encuentro social después. En ese momento no habló de fútbol americano con Schottenheimer, quien era consultor de los Cowboys, así que este proceso de entrevistas marcó la primera vez que conversaron.

Schottenheimer indicó que el club realizó más de 40 entrevistas, entre ellas las de nueve coordinadores defensivos.