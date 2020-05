Tiger Woods y Peyton Manning se llevan "The Match II"

La pareja Woods-Manning venció en 18 hoyos a Mickelson-Brady en la segunda edición de "The Match", que se realizó para recaudar fondos para combatir el Covid-19.

En un evento que duró casi cinco horas y bajo la lluvia de Florida, estas cuatro leyendas del deporte, dos de ellas del golf y el otro par de la NFL.

Fue una revancha para Woods, ya que Mickelson lo venció en "The Match" de 2018, mientras que Manning fue un desquite por las 11 ocasiones de Brady le ganó sobre los emparrillados. Al final, se recaudaron más de 20 millones de dólares.

Fue un duelo muy parejo, con Woods-Manning en el dominio durante los primeros nueves hoyos, al tener una ventaja de tres. Sin embargo, Mickelson-Brady reaccionó en el "back 9", sin poder alcanzarlos.

Cuando las críticas en redes sociales más lo atacaban, Brady hizo algo que sólo él podía hacer. El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay embocó una bola desde lejos en la bandera 7. El veterano sorprendió a los espectadores con ese tiro, sobre todo porque la estaba pasando muy mal.

El pasador se había convertido en un centro de críticas en Twitter por su mal desempeño, pero se reivindicó con aquel disparo. Para su mala fortuna, Brady rompió su pantalón al recoger la bola del hueco. Al estadounidense lo vistió Under Armour.

Fue un regreso del golf, con transmisión en vivo para millones de aficionados por el mundo.