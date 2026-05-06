Tigres, a la final de la Champions Cup

México.- Después de seis años de ausencia, Tigres volverá a jugar la final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Después de vencer al Nashville SC (2-0 marcador global), el sueño de la segunda estrella internacional se mantiene más vivo que nunca.

El dominio de los equipos mexicanos sobre los estadounidenses se extiende con este triunfo felino, porque el séptimo equipo clasificado del torneo Clausura 2026 eliminó -sin contratiempos- al primer lugar de la MLS, que "no se presentó" a jugar en el Volcán.

El partido no tuvo demasiadas emociones. El único tiro a portería de la primera parte llegó en tiempo de descuento, y en el segundo tiempo, Nahuel Guzmán no fue exigido en ningún momento, y a Tigres, que se sintió cómodo con ese escenario, le bastó con un solitario gol de Juan Brunetta (68´) para sentenciar la eliminatoria.

En el Volcán se vivió una nueva noche de pasión al ritmo de "Los Incomparables", que sueñan con ver a su equipo coronarse campeón de la Concacaf por segunda vez en su historia. En el ocaso de la carrera de André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán, lo que queda de la generación dorada de los auriazules busca dejar un nuevo trofeo en las vitrinas del club al cual le cambiaron la historia.

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En la final esperan por el ganador de la serie entre Toluca y Los Ángeles FC, en lo que sería una reedición de dos finales distintas. Por un lado, podrían tener la revancha de la última definición de Liga MX, en la que perdieron por penales ante los Diablos; por el otro, se verían las caras nuevamente con el LAFC, aquel equipo al que vencieron en su único campeonato internacional.