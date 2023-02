Tigres a seguir con su racha ganadora

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la jornada doble que se vivirá esta semana en el balompié mexicano, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciben a los Bravos de Juárez el próximo martes 14 de febrero en el estadio Universitario, como parte de la Jornada 7 del Clausura 2023.

Tras su primer partido bajo la dirección de Marco ‘Chima’ Ruiz, los Felinos demostraron que no importa quién esté al frente del equipo para ganar y luego de la goliza que le propinaron a los Pumas de la UNAM, se afianzan en la segunda posición de la Tabla General, apenas por debajo del Monterrey. Con 14 puntos, los Tigres sumaron su cuarta victoria además de dos empates, resultados que los mantienen como una de las dos escuadras invictas del actual torneo (la otra es al América) y el siguiente partido frente a Juárez parecería indicar que continuarán por la sendera del triunfo, aunque nada está escrito.

Al respecto, Marco ‘Chima’ Ruiz se mostró contento con el resultado y defendió su trayectoria al asegurar que no es ningún improvisado. “A veces la gente no sabe todo lo que ha costado llegar hasta este momento, tengo 14 años en dirección técnica, he picado piedra por todos lados, poca gente sabe, pero tengo casi 100 juegos dirigidos a nivel internacional en Selección Nacional, no soy ningún improvisado, pero sé que tengo que trabajar y seguir ganando las oportunidades, teniendo un plantel tan rico es más fácil, es la labor de convencerlos y de trabajar”.