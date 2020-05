Tigres aplasta al Morelia en la eLiga MX

Francisco Venegas y los Tigres le dieron un baile al Morelia de Luis Malagón (1-5), en su urgencia por alcanzar un puesto en Liguilla.

Los felinos no tardaron en marcar su territorio, con un intratable Enner Valencia, quien se mandó cuatro anotaciones en el primer tiempo (3', 17', 25' y 32').

La respuesta de Malagón fue breve y tardía, porque al menos logró no marcharse en blanco en el marcador, gracias al tanto de José Ortiz (57').

Sin embargo, Venegas le podía la cereza al pastel del segundo tiempo, con un golazo de André-pierre Gignac (85'). De este modo, Venegas registró en su cuenta personal 19 goles en la eLiga MX, mientras que sus Tigres llegaron a 16 puntos.

Los Monarcas de Malagón siguen a media tabla, con 18 unidades. En la J-15 se enfrentan a: Morelia vs Pachuca (29 de mayo) Toluca vs Tigres (30 de mayo).