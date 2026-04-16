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Tigres avanza a semis pese a la derrota

Los Felinos logran clasificar gracias al gol de visitante

Por EFE

Abril 16, 2026 03:00 a.m.
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Tigres avanza a semis pese a la derrota

Washington.- Tigres UANL se clasificó este miércoles para las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf pese a caer derrotado por 3-1 a domicilio frente al Seattle Sounders, haciendo bueno el 2-0 de la ida en México.

Tigres se medirá en semifinales al Nashville SC, verdugo del Club América en cuartos de final y de Inter Miami en octavos. La otra semifinal la disputarán Toluca y Los Angeles FC.

Seattle salió decidido a remontar y en el minuto 11 el eslovaco Albert Rusnak anotó el primero para los locales.

Tigres, sin embargo, empató el encuentro (1-1) en el minuto 31 con un cabezazo del brasileño Joaquim Henrique a la salida de un córner.

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Ese tanto acabaría resultando decisivo para la eliminatoria (3-3), ya que el conjunto mexicano avanzó ronda gracias al valor doble del gol a domicilio, que la Concacaf aún mantiene.

Danny Musovski hizo el segundo para los Sounders en el 48, apenas de vuelta del descanso. Y en el 82, Rusnak marcó un golazo desde fuera del área que significaría el 3-1, poniendo a Tigres contra las cuerdas.

Los mexicanos lo pasaron mal, pero acabaron haciendo bueno el 2-0 que traían de Nuevo León.

Tigres repite por segundo año en semifinales de ´Concachampions´, donde la temporada pasada cayeron eliminados a manos del Cruz Azul, que derrotó en la final a los Vancouver Whitecaps por 5-0.

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