Tigres destroza a Chivas en El Volcán
El argentino Ángel Correa brilla en la goleada del conjunto felino
Monterrey.- Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, brilló este sábado con un tanto y dos asistencias en la goleada de los Tigres UANL por 4-1 ante el líder Guadalajara en la decimocuarta jornada del torneo de Clausura.
Los otros tres tantos de los felinos fueron un doblete del argentino Juan Brunetta y un gol del uruguayo Rodrigo Aguirre; por el visitante marcó Daniel Aguirre.
Con el resultado, Tigres llegó a 20 puntos y ascendió al sexto lugar, los ocho primeros que avanzan a la fase final. A pesar de la derrota, el Guadalajara se mantiene en la cima con 31 unidades.
En un partido de ida y vuelta, Tigres tomó ventaja al minuto 16 cuando Correa robó un balón en la salida de Chivas y cedió a la entrada de Brunetta, quien empujó la pelota a la red para el 1-0.
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Guadalajara reaccionó. Empató al 25 en un centro por izquierda de Bryan González que remató Daniel Aguirre.
El local volvió a la carga al 42, de nuevo con el buen pie de Correa, que sirvió al desmarque de Rodrigo Aguirre, quien cabeceó para vencer a Raúl Rangel y celebrar el 2-1.
Cuando apenas comenzaba el segundo tiempo, Brunetta escapó por la izquierda, entró al área y centró a la incursión de Correa, quien cabeceó al ángulo para el 3-1.
Con un Guadalajara volcado al frente, Tigres aprovechó un contragolpe que lideró Brunetta, que marcó el 4-1 al 80 en mano a mano con Rangel.
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