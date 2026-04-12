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Tigres destroza a Chivas en El Volcán

El argentino Ángel Correa brilla en la goleada del conjunto felino

Por EFE

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
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Tigres destroza a Chivas en El Volcán

Monterrey.- Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, brilló este sábado con un tanto y dos asistencias en la goleada de los Tigres UANL por 4-1 ante el líder Guadalajara en la decimocuarta jornada del torneo de Clausura.

Los otros tres tantos de los felinos fueron un doblete del argentino Juan Brunetta y un gol del uruguayo Rodrigo Aguirre; por el visitante marcó Daniel Aguirre.

Con el resultado, Tigres llegó a 20 puntos y ascendió al sexto lugar, los ocho primeros que avanzan a la fase final. A pesar de la derrota, el Guadalajara se mantiene en la cima con 31 unidades.

En un partido de ida y vuelta, Tigres tomó ventaja al minuto 16 cuando Correa robó un balón en la salida de Chivas y cedió a la entrada de Brunetta, quien empujó la pelota a la red para el 1-0.

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Guadalajara reaccionó. Empató al 25 en un centro por izquierda de Bryan González que remató Daniel Aguirre.

El local volvió a la carga al 42, de nuevo con el buen pie de Correa, que sirvió al desmarque de Rodrigo Aguirre, quien cabeceó para vencer a Raúl Rangel y celebrar el 2-1.

Cuando apenas comenzaba el segundo tiempo, Brunetta escapó por la izquierda, entró al área y centró a la incursión de Correa, quien cabeceó al ángulo para el 3-1.

Con un Guadalajara volcado al frente, Tigres aprovechó un contragolpe que lideró Brunetta, que marcó el 4-1 al 80 en mano a mano con Rangel.

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