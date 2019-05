Tigres Femenil, las más ganadoras

El equipo de Tigres Femenil es la primer escuadra en repetir título en dicha categoría, tras vencer nuevamente a las Rayadas de Monterrey en una edición más de la Final Regia en el "Gigante de Hierro" por marcador de 2 a 1 global de 3 – 2.

La Liga MX Femenil que cumple dos años desde que inició, y que algunos de los equipos no han recibido con mucho entusiasmo, por los problemas que representa mantenerlo económicamente, incluso algunos han solicitado ya no participar en el certamen; tiene un nuevo manda más en cuanto a trofeos levantados.

Para el Apertura 2017, primer torneo profesional femenil en el futbol mexicano, las juveniles de Chivas fueron las primeras campeonas del certamen tras vencer 3-2 a las Tuzas del Pachuca.

En la segunda edición del torneo (Clausura 2018) se dio la primera "Final Regia", Tigres y Rayadas terminaron con marcador de 4 – 4 y tras una emocionante tanda de penaltis, las Universitarias se hicieron del título 4-2.

América no se podía quedar atrás en ser protagonista del torneo, y en el Apertura 2018 se enfrentó a las campeonas Tigres y luego de dos encuentros el marcador global quedó 3 – 3, se tuvo que definir desde los 11 pasos, 3 – 1 fue el resultado final, lo que le valió la primer corona par los de Copa en este formato.