Tigres frena al campeón con goleada incluida

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- El Pachuca, actual campeón del futbol mexicano, había iniciado el Clausura 2023 de la mejor manera al golear 3-0 a Santos; pero este domingo, en la jornada 2, los Tigres frenaron de forma intempestiva ese paso al conseguir un 4-1 a favor en el marcador final.

Los Tuzos empezaron apretando el partido y metieron un gol tempranero. Al minuto 9, en una jugada de táctica fija, Avilés Hurtado desde línea de fondo metió un centro al área; la zaga hizo el intento de alejar de cabeza, pero el balón llegó a Javier Eduardo López, quien la mandó a guardar con un cabezazo.

Al minuto 16 se suscitó una jugada polémica, en la que el jugador felino Luis Chávez metió una plancha sobre Gorriarán; el mexicano se disponía a despejar, pero en la inercia terminó pisando al uruguayo. El árbitro revisó el VAR y decidió que no había penalti; tras la revisión de esta jugada, Darwin Ariel Quintana, auxiliar del conjunto hidalguense, protestó y salió con tarjeta roja.

Después de varios intentos de la escuadra de la UANL, al minuto 32 Gorriarán empató el partido gracias a una jugada que empezó Javier Aquino, quien descargó en Rafel Carioca; el brasileño metió un centro al área y el mediocampista uruguayo no perdonó con la cabeza frente al arco. Los cartones se fueron 1-1 al entretiempo.

Ya en la segunda parte, a los cinco minutos de haber reanudado el juego en el Estadio Universitario, el francés André Pierre Gignac le dio la vuelta al marcador al anotar el 2-1, tras una triangulación de Carioca para Ángel Garza.

Los Felinos siguieron apretando ante unos Tuzos desconcertados y en desesperación por no tener control y posesión de balón; al minuto 70 Carioca dejó para Luis Quiñones, quien desbordó por la banda derecha y metió una diagonal retrasada para Gignac, que empujó con el marco abierto, sin embargo, fue gol anulado por haber caído en fuera de lugar.

Al minuto 80 los Tigres parecían sentenciar con el 3-1 de parte de Luis Quiñes; el colombiano aprovechó una diagonal de Gorriarán, controló y anotó de zurda con la parte interna; el gol lo contemplaron los defensores de los Tuzos, pues Francisco Figueroa no midió bien el bote y después Kevin Álvarez se resbaló en zona baja.

Cuando ya parecía haber terminado la goleada contra los lidereados por Guillermo Almada, al minuto 87 llegó el doblete del colombiano Luis Quiñones, esto luego de otro error del Pachuca en la salida, firmando el 4-1 final a favor de los comandados por Diego Cocca y sumando anotaciones a la fiesta de goles de esta segunda jornada del Clausura 2023. Con este resultado, los Tigres llegaron a seis puntos; para la próxima jornada visitarán a Xolos. Por su parte, los Tuzos se quedaron con tres unidades y para la siguiente semana recibirán a Juárez.