Tigres le da de comer a la prensa: Nahuel Guzmán

El portero de Tigres, Nahuel Guzmán continúa criticando a la prensa deportiva mexicana, y ahora durante una entrevista aseguró que Tigres "da de comer" a los periodistas que no paran de hablar, y a veces criticar, a los universitarios, y de forma sarcástica, el argentino les dio la bienvenida a los analistas y "ojos observadores" de la Liga MX.

"Sí les da de comer a un montón de gente que vive de esto, que vive de 'analizar', el juego o el mundo Tigre. A mí me tiene sin cuidado, es más, por momentos me gusta que hablen de Tigres porque significa que estamos haciendo cosas importantes, Así que bienvenidos los 'ojos observadores' del mundo futbolero mexicano", manifestó Guzmán en videoconferencia.

Su presencia en finales, más los pleitos dentro y fuera de la cancha han convertido a los Tigres en una entidad fuertemente criticada por los aficionados, al grado de generar una animadversión como la del América. ¿Será que el "ódiame más" también identificará a los felinos? Puede ser, según el portero Nahuel Guzmán.

"Entiendo que en el último tiempo hemos sido protagonistas, en los últimos seis ó siete años, no es poca cosa el darle cuatro estrellas a este Tigres del que hoy habla todo el país, nos da mucho orgullo, es lo que siento. No quiero señalar a nadie, pero mencionar a Tigres o ponernos en el ojo de la tormenta vende más que hablar de otro equipo.

"Es como dicen, ser el más odiado como le llaman al América, ese eslogan se lo ganó con base en títulos, salir campeón en todas las canchas. Nosotros estamos repitiendo o emulando esa historia y escribiendo la nuestra en otro entorno. Pero me tiene sin cuidado el hacerle caso a los comentarios o críticas, sólo quiero mantener a esta institución en los primeros lugares", opinó el guardameta.

Y con cierto aire de soberbia, el "Patón" Guzmán reiteró que el protagonismo no le hace mal a los suyos.

"Tampoco nos pondremos en el papel de víctimas, tenemos jugadores fuertes, los equipos al enfrentarnos modifican su estilo, su esquema. Aceptamos ese protagonismo, a lo mejor somos peleoneros, no nos gusta perder, son partidos interesantes, calientes, atrevidos... Recientemente, en muchos casos, jugar contra Tigres es motivación, no exagero".

Entre las polémicas de los felinos y que la afición suele reprocharles constantemente, en redes sociales, está el juego contra el Veracruz (1-3), en octubre de 2019. En aquella noche, los Tiburones protestaron sin moverse unos minutos sobre la cancha después de que el árbitro dio el pitazo inicial, porque los jarochos estaban inconformes por el adeudo de salarios.

Sin embargo, Eduardo Vargas y André-Pierre Gignac mandaron el balón al fondo de las redes en esos momentos, para tomar ventaja. Recientemente, jugadores de Tigres y Cruz Azul protagonizaron una fuerte discusión en la pretemporada de la Copa por México, donde el excruzazulino Javier Aquino se burló de los años sin ser campeón de los celestes, cuando él fue parte de ese fracaso.

Por otro lado, Guzmán se mostró tranquilo por el regreso de la Liga MX y la pandemia de coronavirus, pese a los casos positivos de Covid-19 en la mayoría de los equipos.

"Tratamos de tener los cuidados necesarios dentro de lo que podemos, no somos responsables de los demás, sino de nuestras actitudes. Es imposible hacerse cargo de los demás, empezamos el viernes el campeonato, ya está claro el reglamento, las medidas sanitarias... No hay nada más que pensar en lo futbolístico, esta semana el plantel no tocó el tema de contagios en otros clubes".

Respecto a la dupla entre Leo Fernández y Gignac, Nahuel admitió entusiasmo por verlos en acción durante el Guard1anes 2020: "Leo es dinámico, busca la pelota y busca ser profundo, toca dos o tres veces, intenta jugadas en lo individual, tiene mucho para aprender de lo grupal, lo táctico sobretodo, entenderse con André, Edu, Nico López, Javi... Es una de las apuestas más importantes en cuanto a las incorporaciones de Tigres, pero no hay que apresurarlo, crecerá conforme el campeonato", concluyó.