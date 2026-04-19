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Tigres se salva del revés con Necaxa

Por El Universal

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A
Tigres se salva del revés con Necaxa

AGUASCALIENTES.- Necaxa y Tigres firmaron un empate 1-1 que supo a derrota para los hidrocálidos y a alivio para la U.

El cierre de partido tuvo drama, tensión y un sólo héroe: Ángel Correa, quien apareció en el último suspiro para rescatar un punto vital para los felinos en la Jornada 15 del Clausura 2026.

El contexto pintaba un duelo de urgencias. Necaxa necesitaba las tres unidades para acercarse a la zona de Liguilla, mientras Tigres buscaba afianzarse en los primeros puestos.

El primer golpe llegó al minuto 34. Tomás Badaloni encontró recompensa a la insistencia hidrocálida con un cabezazo certero a servicio de Danny Leyva luego del cobro de una infracción. El balón besó la red y desató la ilusión en la grada. Necaxa tomó ventaja.

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Tigres, liderado por nombres como André-Pierre Gignac, intentó responder, pero careció de precisión. Por ello el cierre del partido llevó a los necaxistas a mantener el rosario en la mano, pues estaban cerca de sumar una victoria, pero Tigres no quitó el pie del acelerador.

El reloj avanzó hasta el minuto 90 y Katia Itzel García dio nueve minutos de compensación. Al 90+6´, el desenlace: Rodrigo Aguirre filtró un balón y Correa definió con frialdad. Gol y silencio en el Victoria. Tigres celebró el empate como si fuera victoria.

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