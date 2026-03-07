Tigres vs. Monterrey promete intensidad

México.- En Monterrey no será un fin de semana cualquiera. Cuando llega el Clásico Regio 142, la ciudad cambia de ritmo y el futbol se convierte en el tema central. Rayados y Tigres vuelven a enfrentarse este sábado en un duelo que trasciende la tabla: más que puntos, está en juego el orgullo de la ciudad y la pasión de una afición que vive cada clásico con intensidad dentro y fuera de la cancha.

Ambos equipos llegan a este duelo arrastrando complicaciones. Tigres tiene la baja del uruguayo Fernando Gorriarán, quien sufrió una lesión miofibrilar en el muslo izquierdo en el encuentro contra las Águilas del América. Además, vienen de una derrota de 1 3 ante los Camoteros del Puebla; el único gol de los de la Sultana del Norte lo consiguió Brunetta al minuto 67.

Por su parte, Monterrey padece la salida del técnico Domènec Torrent, hasta ahora suplido por Nicolás Sánchez. Sin embargo, llegan a este duelo tras una victoria contundente de 4 0 ante Querétaro, una motivación extra para los Rayados, ya que los clásicos en el Volcán —donde Tigres tiene mejores números— suelen pesarles.

La última vez que se enfrentaron en el Estadio BBVA, durante el Apertura 2025, Monterrey y Tigres empataron 1 1; ahora, ninguno querrá conformarse con un empate y ambos buscarán dejar claro quién domina la ciudad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El juego entre Tigres y Monterrey está programado a las 21:00 horas, será una noche en la que cada jugada se vivirá con intensidad y la rivalidad regiomontana se sentirá al máximo.