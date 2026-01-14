logo pulso
Tigres vs. Pumas, duelo de felinos

Por El Universal

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Tigres vs. Pumas, duelo de felinos

México.- Este miércoles a las 21:06 horas, los Tigres de la UANL reciben a los Pumas de la UNAM en partido de la jornada 2 del Clausura 2026.

Los felinos del pedregal llegan a este encuentro tras empatar en CU con los Gallos del Querétaro (1-1). Los pupilos de Efraín Juárez inician el torneo con incertidumbre, ya que después de ir ganando, Querétaro los empató y casi les saca el resultado.

Los Auriazules tendrán una de las visitas más complicadas del torneo por lo que deberán darle vuelta a la página, olvidar lo ocurrido ante Gallos Blancos y sacar la garra para obtener los tres puntos en la cancha del Volcán.

Por su parte, los Tigres, subcampeones del Apertura 2025, empezaron su camino con la victoria, al vencer (1-2) al Atlético San Luis, y quieren conservar su racha positiva, por lo que impondrán condiciones como locales para no dejar escapar unidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cabe señalar que en los últimos cinco encuentros entre ambas escuadras, los de la UANL cuentan con 2 triunfos y 3 partidos igualados ante el visitante.

El local está en el tercer puesto con 3 puntos, mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el noveno lugar en el torneo de la general.

