Tigres y Puebla irán por los tres puntos

México.- Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciben a los Camoteros del Puebla en el estadio Universitario este jueves 20 de abril como parte de la Jornada 16, la penúltima del Clausura 2023.

Los Felinos tuvieron un excelente inicio de torneo, pero a partir de la fecha 11, no han logrado sacar más que un punto, situación que los obligó a cambiar de director técnico; sin embargo, el efecto Silboldi aún no llega. Los Universitarios no lograron hacerle daño al Querétaro y empataron a cero goles, a pesar de contar con figuras como André-Pierre Gignac que nada pudo hacer en el primer partido de Robert Dante Siboldi, que dejó decepcionados a más de uno y que pone en la tabla floja su trabajo frente al recién estrenado banquillo.

Con ese mal resultado, los Tigres se mantienen en zona de repesca en el peldaño 7 con 22 puntos, tras seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas, las últimas cuatro, de manera consecutiva frente a América, Monterrey, Toluca y Mazatlán.

Por su parte, el Puebla dejó escapar la oportunidad de sumar tres unidades luego de empatar a un tanto con el Necaxa en un partido que también dejó muchas dudas sobre el futuro de los poblanos.