Entérate | Toda la jornada 17 del Clausura 2025 en Liga MX

La temporada regular del torneo Clausura 2025 de la Liga MX llegó a su fin y a partir de este viernes, los equipos competirán por los últimos lugares directos a la Liguilla o al Play-In para evitar ser eliminados. Este viernes se abre el telón con un único partido entre Puebla y Necaxa en el estadio Cuauhtémoc.

Desde el primer partido ya habrá emociones, ya que los Rayos buscan un triunfo que los deje en zona de clasificación directa, siempre y cuando se sumen una combinación de resultados. La Franja ya no tiene posibilidades de clasificar ni siquiera al repechaje, pero buscarán cerrar el torneo en casa con un buen resultado.

Afortunadamente para los aficionados, esta jornada serán seis los partidos que serán transmitidos por televisión abierta. La jornada continuará el sábado con cinco partidos, donde destaca el duelo entre Toluca y Cruz Azul por definir quién será el mejor equipo del año calendario y los choques entre Tigres y Pumas, Atlas y Chivas, ya que entre los universitarios y el Rebaño se disputarán el último boleto al Play-In.

Finalmente, el domingo habrá tres partidos, el choque entre León y Monterrey como partido destacado. A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver la última jornada del Clausura 2025.

¿Cuándo y dónde verla?

- Viernes 18 de abril

Puebla vs Necaxa - a las 19:00 horas por TV Azteca

- Sábado 19 de abril

América vs Mazatlán - a las 18:00 horas por Canal 5, TUDN y ViX

Juárez vs Querétaro - a las 19:00 horas por Tubi

Toluca vs Cruz Azul - a las 19:05 horas por Canal 5, TUDN y ViX

Tigres vs Pumas - a las 21:00 horas por TV Azteca

Atlas vs Chivas - a las 21:15 horas por Canal 5, TUDN y ViX

- Domingo 20 de abril

Santos Laguna vs Tijuana - a las 17:00 horas por Canal 5, TUDN y ViX

Atlético de San Luis vs Pachuca - a las 19:00 horas por ESPN

León vs Monterrey - a las 19:05 horas por Tubi