Todo listo para el Abierto de Racquetbol

Con la participación de destacados jugadores locales, nacionales e internacionales, del 1 al 5 de abril se llevará a cabo el XL Torneo Internacional Abierto de Racquetbol "Amable Semana Santa 2026", teniendo como sede las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde, reconocido como la cuna del racquetbol en la entidad.

En las categorías infantiles destacan nombres como Alejandro Jerez, León Cardona y José María Gutiérrez en 8 y menores; mientras que en 10 y menores participarán Daniel Ayala, Félix González, Gerardo Rodríguez, Yacu HRZ y Mateo López. Para la categoría de 12 y menores figuran Christopher Aradillas, José Carlos Pérez, Andrés Cardona, Emiliano Gallegos, Matías Silva y Ernesto González, en tanto que en 14 y menores competirán Ricardo López, Diego Antonio Vázquez, Pedro Sánchez y Luis Gutiérrez.

En la rama femenil categoría "C" se contará con la presencia de jugadoras como Daniela Guerer, Sofía Laureano, Michell Briones, Fernanda Murillo, Andrea Martínez, Alejandra Martínez, Daiana Aradillas, Geraldine Maldonado, Lucía Ruiz, Lorena González y Ximena Luna.

Por su parte, en la categoría "C" varonil singles participarán Luis Miguel Rubio, Miguel Briones Torres, Santiago Ruiz, Kevin Lozano, Emilio Franco, Jorge Alberto Zavala y Ernesto González; mientras que en la categoría "B" varonil singles destacan Miguel Briones Romero, Jesús Cruz, Saúl Medellín, Diego Dimas, Jode Miramontes y Pedro Rodríguez.

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En la modalidad Máster "B" dobles (35 y mayores) competirán diversas parejas, entre ellas Cristian Maldonado/Antonio HRZ, Enrique de Alba/Carlos Galina, Alejandro Ramírez/José Rodríguez, Daniel Luna/José Miramontes, Manuel Trujillo/Pedro Rodríguez, Adán Aradillas/Guillermo Díaz, Jesús Muñoz/Samantha Anguiano, José Andrés/Alfredo Blanco, Rubén Martínez/William Erwin y Omar Vázquez/José Pérez.

La categoría Open reunirá a los mejores exponentes del torneo. En singles femenil destacan Ximena Bustamante, Danna Paola HRZ, Ana Kristin Rivera, Valeria HRZ, Andrea Martínez, Lía González, Samantha Anguiano, Andrea Romero y Carolina Rivera.

En la rama varonil Open, sobresale la participación del experimentado Álvaro Beltrán, junto a jugadores como Erick Trujillo, Jordy Alonso, Sebastián HRZ, Santiago Castillo, Juan Carlos Castillo, Misael Leija, Emir Martínez, Alejandro Bear, Cristian Longoria y Diego Gastélum.

Asimismo, en Open dobles varonil verán acciones parejas como Sebastián HRZ/Jordy Alonso, Erick Trujillo/Álvaro Beltrán, Cristian Longoria/Diego Gastélum, Santiago Castillo/Juan Carlos Castillo, Inti HRZ/Ricardo López y Santiago HRZ/Alfredo Blanco.