Todo listo para el Estatal Selectivo de Raquetbol

Con la participación de atletas provenientes de los distintos centros deportivos de la capital potosina, se encuentra todo listo para la realización del Campeonato Estatal Selectivo de Raquetbol el próximo martes 3 de febrero en las canchas de Raquetbol del antiguo Estadio Plan de San Luis (CEDETAR), evento que servirá como filtro rumbo a la Olimpiada Nacional 2026.

En esta competencia se disputarán 10 categorías, de las cuales ocho son selectivas y dos no selectivas, brindando actividad tanto a atletas en formación como a quienes buscan su clasificación a la máxima justa nacional.

Las categorías no selectivas corresponden a 8 y menores, así como 10 y menores, donde verán acción jóvenes promesas del raquetbol potosino, representando a clubes como Loma, Club Deportivo Punto Verde (CDP), Lomas Raquet Club (LRC), Club 2000 y Club Forma.

Por su parte, las categorías selectivas abarcan los rangos de 12-13, 14-15, 16-17 y 18-21 años, tanto en ramas femenil como varonil, con la presencia de atletas pertenecientes a los principales centros deportivos de la entidad, quienes buscarán asegurar su lugar en la etapa nacional.

Previo al arranque del campeonato, se llevó a cabo la junta previa, en la que estuvieron presentes autoridades de la Asociación Potosina de Raquetbol, encabezadas por Ruth Angélica Martínez López, presidenta del organismo; Lic. Alna Nava Pro, secretaria; Verónica del Carmen Contreras Meneses, vocal; Lic. Jorge Aquileo Vidales Elías, representante jurídico; y Pedro Lara Rubio, director técnico del evento.

Asimismo, asistieron entrenadores de los distintos clubes participantes, entre ellos Centro Deportivo La Loma, Club Deportivo Punto Verde, Lomas Raquet Club, Club Deportivo Potosino, Club 2000 y Club Forma, quienes respaldan el desarrollo y la preparación de los atletas que competirán en este selectivo estatal. El Campeonato Estatal Selectivo de Raquetbol se perfila como un evento clave y gracias a la Asociación Potosina de Raquetbol consolida la gran gestión al momento.