Todo listo para el Festival de Patinaje sobre Ruedas

La comisión de deportes de la Feria Nacional Potosina, en coordinación con la Asociación Potosina de Patinaje sobre Ruedas, tienen todo listo para que este sábado 17 del presente se lleve a cabo el Festival de Patinaje sobre Ruedas, que tendrá lugar en el patinodromo de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

Mañana a las 12:00 horas, se llevará cabo una sencilla ceremonia de inauguración, para de inmediato pasar a las actividades de este Festival de Patinaje sobre Ruedas, que forma parte de las actividades deportiva de la Feria Nacional Potosina 2019.

Dentro de las exhibiciones que se tendrán habrá participación de grupos y cuartetos dentro de lo que será el patinaje artístico, además de que se contará con varias pruebas del patinaje de velocidad en las que se esperan justas muy disputadas.

En este evento no puede faltar la competencia de Roller Derby, en donde se contará con un dual meet en la rama varonil y femenil con equipos de la Ciudad de México, también habrá partidos dentro de la modalidad de in Hockey in Line, en donde se tendrá la presencia de los equipos representativos de Aguascalientes y Guanajuato.

Para finalizar, también estarán presentes los patinadores del estado de la modalidad de Skateboarding, se hace una atenta invitación a todos los aficionados para que acudan a presenciar estas actividades en la UDALM.