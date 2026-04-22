Todo listo para el IntensiTeens 2026

El Campeonato Estatal IntensiTeens 2026 se encuentra listo para celebrar su onceavo aniversario este próximo sábado 2 de mayo, con una competencia que promete alto nivel y gran participación. La sede será el Teatro y Centro Cultural Doroteo Arango, donde se reunirán equipos de distintas categorías del ámbito cheer y dance.

En esta edición, IntensiTeens establece una alianza estratégica con Cheer México, lo que permitirá elevar el nivel competitivo del evento. Como parte de este acuerdo, los dos mejores rankings obtendrán pases internacionales para competir en Costa Rica y Colombia, brindando a los atletas la oportunidad de representar a México en escenarios internacionales.

El certamen mantiene abiertos sus registros, los cuales incluyen diversos beneficios para los participantes, como souvenir oficial, hidratación, fotografías digitales por equipo y servicio de primeros auxilios durante la jornada.

El comité organizador destacó que la competencia se regirá bajo estándares nacionales e internacionales, con un panel de jueces certificados, por lo que los resultados serán definitivos e irrevocables. En cuanto a la premiación, se otorgarán trofeos conmemorativos a los tres primeros lugares de cada categoría, medallas al primer lugar y reconocimientos especiales en categorías promocionales como preescolar tiny cheer y dance.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El campeonato contempla dos grandes divisiones: Cheer Colegial y Cheer All Star. En la modalidad colegial se incluyen categorías desde nivel preescolar hasta nivel senior, abarcando primaria, secundaria y preparatoria en distintos niveles. Por su parte, en Cheer All Star se competirá en divisiones como Tiny, Miny, Pewwee, Junior, Senior, Gran Spirit, además de ramas femenil y mixta, todas bajo lineamientos específicos de edad y número de integrantes.