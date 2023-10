Todo listo para Estatal de MTB

San Luis Potosí se prepara para vivir una emocionante jornada de ciclismo con la organización de dos eventos de alto calibre: el Campeonato Estatal MTB y la gran final del Campeonato Cuesta de Campa. La Asociación Potosina de Ciclismo, liderada por el ingeniero Martín Silva Reyna, trabaja incansablemente para brindar a los amantes del ciclismo una experiencia inolvidable.

El próximo 15 de octubre, Cerro de San Pedro se convertirá en el epicentro del ciclismo en San Luis Potosí, con la pista de Puerta al Valhalla como escenario principal y el Club Vikingos MTB como anfitriones de estos emocionantes eventos.

La organización ha hecho un llamado a todos los ciclistas interesados en participar. Las inscripciones se pueden realizar a través de un depósito en el banco BBVA Bancomer, utilizando el número de cuenta: 159 971 3673 y la Cuenta CLABE: 012 700 0159 9713 6739, a nombre de Beatriz Alicia Sánchez Santos. Es esencial escanear el comprobante de pago y enviarlo vía WhatsApp al número 444 299 3642, incluyendo los siguientes datos: nombre, categoría, CURP, entidad de procedencia, equipo y una fotografía si desean que se publique en redes sociales. Además, se solicita presentar el comprobante de pago en la entrega de números.

Para quienes prefieran inscripciones presenciales, podrán hacerlo en la Tienda Vikingos Sucursal Centro, ubicada en la calle Guajardo #523, Colonia Centro, así como en Brother’s Bike en Tatanacho 799 Local 205, Fracc. Tangamanga. Para obtener más información, se pueden realizar consultas al número 444 175 3851.

El emocionante día de competencia comenzará temprano, a las 7:00 a.m., con las inscripciones y entrega de kits. Las categorías infantiles S, D, A, BF y B arrancarán a las 8:30 a.m., seguidas por las categorías Expertos X, T, J, FX y FJ a las 9:00 a.m. A las 10:00 a.m. entrarán en acción las categorías Intermedios, M, O - I, IB y G. La premiación de las categorías infantiles se llevará a cabo a las 10:20 a.m., y a las 10:45 a.m., será el turno de las categorías femeniles FI, FO, FM, FG, FP y Cf. A las 11:30 a.m., las categorías Principiantes P, PB, C - W, Z - RR iniciarán su competencia, y la premiación de las categorías mayores se realizará a las 12:30 p.m.

Al concluir cada una de las competencias, se llevará a cabo la emocionante ceremonia de premiación del Campeonato Estatal 2023. La clausura del evento está programada para las 2:00 de la tarde. Ese día promete ser una celebración del ciclismo en San Luis Potosí, con competencias emocionantes, ciclistas talentosos y un ambiente lleno de pasión por este apasionante deporte.