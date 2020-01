Todo listo para la 1ra. jornada de la LFFB

Se llevó a cabo la junta previa y sorteo de la primera jornada de lo que será el nuevo campeonato 2020 de la Liga de Futbol Femenil del Bajío, que tuvo lugar el pasado fin de semana en las instalaciones del estadio Sergio León Chávez de la ciudad de Irapuato, el arranque el nuevo campeonato está previsto para el 8 de febrero.

En la reunión se determinó que serán 10 las escuadras que tomen parte en este torneo, en donde quedo pendiente la participación de la Universidad de Aguascalientes, se informó que la liguilla se jugará en el formato de ida y vuelta, además de que el equipo líder avanzará de forma automática a las semifinales.

Durante la junta se tocó un tema muy importante que es el arbitraje donde se tuvieron muchas quejas por localistas o malos tratos hacia las jugadoras, se propuso un taller de capacitación para los hombres de negro impartido por el ex árbitro Francisco Chacón y el nazareno Enrique Santander.

La reunión finalizó con el sorteo y de esta forma quedó definida la primera jornada que arrancará el 8 de febrero de la siguiente forma:

Andrea´s Soccer vs. Atlético Potosinas; Independiente de La Piedad vs. Cobras Soledad; Cobras Querétaro vs. FCAS; Club León vs. Club Irapuato AC; Universidad de Aguascalientes* vs. Esmeraldas de León.