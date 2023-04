Todo listo para la Copa Santa María

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

Todo ya quedo listo para el arranque de la Copa Santa María 2023, en donde se vivirá el futbol al máximo nivel en esta Semana Santa. Tanto en la rama femenil como en la rama varonil los equipos se reportan listos para demostrar su poderío en busca de llevar a sus vitrinas el ansiado trofeo de campeón, así como la atractiva premiación en efectivo que se otorgará en ambas ramas.

Las acciones comenzaran el próximo martes 4 de abril desde las 8 de la mañana con los juegos de la categoría femenil y varonil a partir de las 10. El juego inaugural está programado a las 17:00 horas en el campo 1 del Complejo Deportivo de Santa María entre el Campeón defensor Home Chevy el Molino enfrentando a Mineros de Zaragoza Tigres Ojo Caliente el cuál luce sumamente atractivo y que sin duda será de alto nivel para beneplácito de los aficionados.

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo en el mismo Campo 1 a las 16:00 horas contando con la presencia de la presidenta municipal Miriam Yolanda Martínez Trejo, regidores, invitados especiales, así como del director del Deporte Municipal, Tránsito Olvera. Hacemos una cordial invitación para que nos acompañen en los encuentros de esta Copa, en dónde se podrá disfrutar del buen futbol femenil y varonil, recordándoles que la entrada es gratuita y con un ambiente 100% familiar.

Jornada inaugural con duelos como: en la categoría Femenil, con la cantera de la UASLP vs. Maquinadaz Ortiz Elite Punto Verde; San diego de la Unión vs. Micpsa Tucas Servimac y Tierra Nueva vs. Reboceras.

Teniendo tres jornadas a disputar y llegar a cruces de cuartos de final, semifinal y final, por la disputa de esta copa de futbol.