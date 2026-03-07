logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Todo listo para la lid atlética Saucito de Oro

Por Romario Ventura

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Todo listo para la lid atlética Saucito de Oro

Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo una edición más de la tradicional Carrera Atlética Saucito de Oro 2026, una de las competencias pedestres más esperadas en el norte de la capital potosina, la cual tendrá como punto de salida y meta el Templo de Nuestro Señor de Burgos.

La competencia arrancará a las 7:00 de la mañana, presentando un cambio de horario con respecto a ediciones anteriores. Los participantes podrán competir en las distancias de 12 y 5 kilómetros, en un evento que ha generado gran expectativa entre la comunidad runner de la ciudad.

Debido al gran interés que despertó la justa atlética, los registros gratuitos se agotaron en apenas unas horas, por lo que se espera una importante participación y un ambiente festivo en las calles del sector norte de San Luis Potosí.

En la distancia principal de 12 kilómetros se abrirán las categorías: Juvenil (14-17 años), Libre (18-39), Veteranos (40-49), Máster (50-59) y Súper Máster (60 años y más), todas en ramas varonil y femenil. Por su parte, en la prueba de 5 kilómetros se contará con categoría Libre Única y Silla de ruedas, también en ambas ramas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La organización informó que habrá una bolsa de premiación de 28 mil pesos a repartir entre los ganadores. En el caso de la categoría juvenil de los 12 kilómetros y la carrera recreativa de 5 kilómetros, los tres primeros lugares recibirán premios en especie.

La ceremonia de premiación se realizará a las 9:30 horas. Para reclamar los premios, los ganadores deberán presentar copia de identificación oficial y haber completado la distancia en la que se inscribieron. Aquellos corredores que no porten su número al cruzar la meta o que recorran una distancia distinta a la registrada serán descalificados para efectos de premiación.

La entrega de kits, se realizará el sábado 7 de marzo en el Centro Deportivo Plan de Ayutla, ubicado en la calle Plan de Ayutla de 1854 #123-A, en la zona del Saucito, en un horario de 8:00 a 16:00 horas. Los paquetes se entregarán únicamente a los atletas inscritos, quienes deberán presentar su ficha de registro e identificación oficial.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Carrera Saucito de Oro será este domingo
    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    Carrera Saucito de Oro será este domingo

    SLP

    Redacción

    La competencia arrancará a las 7:00 horas con rutas de 12 y 5 kilómetros

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026
    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    Rafa Márquez presenta la Copa Potosí 2026

    SLP

    Redacción

    Presentan el torneo amateur que se realizará del 30 de marzo al 4 de abril

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol
    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

    SLP

    El Universal

    La novena mexicana mostró poder ofensivo y control en el juego ante Gran Bretaña

    Valverde rescata al Madrid en el agregado
    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    Valverde rescata al Madrid en el agregado

    SLP

    EFE

    Anotó en el minuto 94 tras un disparo que desvió Marcos Alonso, evitando la derrota