Todo listo para Torneo de Golf Fun in One 2026

Todo se encuentra listo para la realización del Torneo de Golf Fun in One 2026, que se llevará a cabo el próximo viernes 16 de enero de 2026, un evento que promete combinar la competencia deportiva con una experiencia social de alto nivel en la Alquerías de Pozos Terrenos y Golf, además de atractivos premios para los participantes.

El torneo contará con cuatro premios Hole in One, distribuidos en distintos hoyos del campo. En el hoyo 1 se otorgará un premio de 250 mil pesos en efectivo, mientras que en el hoyo 3 el ganador podrá llevarse un automóvil BYD. Por su parte, en los hoyos 7 y 9 se premiará con carritos de golf Seven, incentivando la precisión y el alto nivel de juego durante la jornada.

La competencia se jugará en modalidad Go Go por parejas, con un handicap del 25%, y tendrá un cupo limitado a 30 parejas, lo que garantiza una experiencia ordenada y exclusiva. El costo de inscripción es de 3,500 pesos por persona, e incluye kit de bienvenida, desayuno, comida de premiación y barra libre de bebidas.

Además de los premios especiales, se reconocerá a las parejas ganadoras del primero, segundo y tercer lugar, así como a los mejores O´Yes en los hoyos 1, 3, 7 y 9, con premios otorgados por persona y por hoyo. De acuerdo con la convocatoria, se saldrá primero de blancas, no habrá mulligan ni dadas, y los desempates se definirán por handicap. En caso de registrarse más de un Hole in One en el mismo hoyo, se tomará como ganador el mejor O´Yes de dicho hoyo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El evento cuenta con el respaldo de diversas marcas y patrocinadores, consolidándose como uno de los torneos más atractivos del inicio de año en el ámbito del golf amateur. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 4441 900912. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y el cupo es limitado, por lo que se invita a los golfistas a asegurar su lugar en esta edición del Fun in One 2026.