Todo lo que debes saber de la Jornada 12 del Guardianes 2021

Este jueves arranca la Jornada 12 del Guardianes 2021, aquí te traemos todo lo que debes de saber:



PACHUCA vs. TIGRES UANL. Pachuca presenta un invicto de 7 juegos ante Tigres en condición de local (4PG-3PE). El último triunfo de Tigres en el Estadio Hidalgo fue en el Apertura 2014: 2-3 (Matías Alustiza y Ariel Nahuelpán; Joffre Guerrón, Édgar Lugo y Juninho). Pachuca y Tigres tienen los mejores promedios de disparos por juego (14.8 y 13.2 respectivamente). Carlos González (34) y André-Pierre Gignac (31) de Tigres y Mauro Quiroga (28) de Pachuca están dentro de los 4 futbolistas con más remates.

NECAXA vs. FC JUÁREZ. Cumplirán 4 encuentros en Liga MX: FC Juárez llega invicto (2PG-1PE). Igualaron sin goles en el único cruce en el Estadio Victoria (Apertura 2019). Cuentan con 4 enfrentamientos en la Liga de Ascenso (Temporada 2015/16). Juárez (17° con 9 pts.) y Necaxa (18° con 7 pts.) ocupan los últimos lugares de la tabla del Torneo Guardianes 2021 y poseen las vallas más vencidas con 20 goles recibidos. Necaxa lleva 9 jornadas sin ganar y es el elenco con más disparos recibidos (160).

MAZATLÁN vs. CLUB AMÉRICA. América se impuso ante Mazatlán 3-1 (Henry Martín, Aldo Rocha y Richard Sánchez; Camilo Sanvezzo) en el único duelo en Liga MX en el Estadio Azteca (Jornada 8 del Guardianes 2020). Las Águilas llegan como único escolta de Cruz Azul (25 pts.) y con 4 victorias seguidas. Henry Martín (América) marcó 7 goles en las últimas 8 jornadas y registra un gol cada 133 minutos en el torneo. En tanto, el colombiano Michael Rangel participó del gol cada 90.5 minutos con el Mazatlán FC.

ATLÉTICO DE SAN LUIS vs. PUMAS. Pumas ganó con distinto marcador y la valla invicta en los 3 duelos contra Atlético de San Luis en la Liga MX: 0-2 (Apertura 2019), 4-0 (Clausura 2020) y 3-0 (Guardianes 2020). Juan Dinenno estuvo presente en el marcador en los 2 cruces de 2020. Además, compartieron el Grupo 8 de la Copa MX 2019. Atlético de San Luis está dentro de los conjuntos con más anotaciones de cabeza (6) en el certamen actual. Por el contrario, Pumas es el único club que no registra goles por esta vía.

CRUZ AZUL vs. ATLAS. Jugaron 55 veces desde la creación de los torneos cortos en Liga MX: Cruz Azul duplica en victorias al Rojinegro con 30 éxitos, 15 derrotas y 15 empates. Sin embargo, Atlas ganó en los últimos 2 duelos (1-2 y 1-0). Se repartieron los últimos 8 PJ con 4 triunfos por lado. La Máquina necesita del triunfo para alcanzar la mejor marca desde la Temporada 1971/72 (10 PG seguidos). Cruz Azul y Atlas se destacan en el sector defensivo con sólo 5 y 7 goles recibidos respectivamente.

TIJUANA vs. QUERÉTARO. Llegarán a 20 encuentros en la máxima categoría. Querétaro lleva 6 partidos sin perder en el historial (3PG-3PE). Igualaron 1-1 en los últimos 2 duelos en el Estadio Caliente y no se sacaron diferencias en 9 juegos en este escenario (3 triunfos por lado y 3 empates). Los Gallos Blancos no sumaron unidades fuera de casa en el Guardianes 2021 (5PP). Xolos cosechó 1 punto de los últimos 15 posibles. En condición de local, La Jauría llega de 2 derrotas seguidas sin marcar goles.

TOLUCA vs. PUEBLA. Puebla se quedó con los últimos 2 enfrentamientos ante los Escarlatas (2-0 y 4-1). Sin embargo, Toluca sólo perdió en 2 de los 25 duelos como anfitrión de La Franja en los torneos cortos: 1-2 (Invierno 1996) y 1-3 (Clausura 2017). El resto, fueron 17 victorias y 6 empates. Alexis Canelo, una de las figuras de la Liga MX, participó del 56.3% de los goles de Toluca en la presente competencia. En tanto, Santiago Ormeño anotó 6 de los 11 tantos de Puebla.

SANTOS LAGUNA vs. LEÓN. Santos Laguna se impuso en los últimos 4 cruces en el Estadio Nuevo Corona (Torreón) ante León (1-0, 5-1, 3-0 y 3-2). El último triunfo de La Fiera en este escenario fue en el Apertura 2015: 1-3 (Sergio Ceballos; Mauro Boselli x2 y Carlos Peña). León (188) y Santos (185) son los clubes con más faltas recibidas en el actual certamen. Fernando Gorriarán (34) y Juan Ferney Otero (27) de Santos y Luis Montes (27) de León son los futbolistas con más infracciones sufridas.

POSPUESTO. El duelo entre Rayados de Monterrey y Chivas Rayadas del Guadalajara, ha sido reprogramado para el mes de abril debido a la cantidad de futbolistas del Rebaño Sagrado convocados para disputar el Preolímpico de Concacaf.