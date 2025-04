Entérate | Todo lo que pasó en el Draft NFL

Cameron Ward, mariscal de campo que jugó en los Hurricanes de Miami se convirtió en la primera selección global del Draft 2025 de la NFL.

Los Titanes de Tennessee depositaron sus esperanzas en el quarterback de 22 años, para recomponer el futuro de la franquicia. Ward llega a la Liga con números importantes que lo respaldan en su último año en el futbol americano colegial: 305 de 454 pases y 39 anotaciones, además de 60 acarreos y solo siete intercepciones.

Carrera millonaria. Pese a que los jugadores novatos aún no han demostrado nada al nivel del NFL, llegar a las grandes Ligas implica el inició de ser millonarios a temprana edad.

Para entender esto, tendremos que remontarnos al Draft del 2010, cuando Los Rams le dieron a Sam Bradford un contrato de seis años y 78 millones de dólares, de los cuales 50 eran garantizados. Las cifras cambiaron por lo que se negoció un nuevo contrato, pero ahora por 22 millones.

A partir de este momento, y dependiendo de sus necesidades, han optado por ir por mariscales de campo en primera ronda, ya que ahí es donde pueden gastar menos dinero que impacte en el tope salarial, por los siguientes cuatro años. Recientemente, Jayden Daniels con Washington es el claro ejemplo, cobrando 9.4 millones de dólares, quienes lograron llegar a la Ronda Divisional, números muy alejados de Dak Prescott, por ejemplo, que cobra 240 millones por cuatro años; 60 por campaña.

De acuerdo con el portal Spotrac, Cam Ward, de los Titanes, 43.10 millones de dólares por los cuatro años de contrato, es decir, más de 10 millones por temporada.

Ningún equipo eligió a Sanders en primera ronda

Shedeur Sanders tenía la confianza por los cielos de cara a la primera ronda del proceso de reclutamiento colegial de la NFL. El mariscal de campo de la Universidad de Colorado tenía preparado un cuarto para sus fotografías y se mandó hacer una enorme cadena para la ocasión. Ningún equipo lo eligió.

El hijo del miembro del Salón de la Fama, Deion Sanders, no dejó las mejores impresiones en las entrevistas previas al draft. Un par de equipos de manera anónima mencionaron que había sido "la peor entrevista" que habían realizado.

Sanders no realizó pruebas físicas durante el combine y al final este cúmulo de decisiones le costaron quedarse por más de cuatro horas esperando a ser elegido. Con el paso del tiempo el semblante del joven de 23 años fue apagándose, mientras todo su equipo de trabajo y su padre mantenían la fe.

Los Steelers de Pittsburgh y los Giants de Nueva York llegaron al draft con la necesidad de elegir a un mariscal de campo para el futuro, ambos ignoraron al oriundo del estado de Texas. La organización neoyorquina incluso intercambió selecciones para elegir a un quarterback con el pick global número 25: no fue Sanders. Los Giants tomaron a Jaxson Dart, proveniente de la Universidad de Missisipi.

"No esperábamos esto, por supuesto", dijo Sanders a su equipo al final de la primera ronda. "Pero siento que, con Dios, todo es posible. Todo es posible. No creo que esto haya sucedido sin motivo. Todo esto, por supuesto, es echar leña al fuego. Mañana es el día. Seremos felices, pase lo que pase", añadió.

Tal y como anticipó Sanders, se espera que alguna de las 32 organizaciones lo elijan el viernes cuando se celebren las selecciones de segunda y tercera ronda.

Se había preparado para una gran noche

Shedeur Sanders mostró en redes sociales la enorme cadena con la palabra 'Legendario', que es su marca personal. El valor del accesorio ronda los 100 mil dólares, según reportes.

Reacciona Tyler Booker al ser elegido por Cowboys

Un momento lleno de emociones vivió Tyler Booker tras ser seleccionado por los Cowboys de Dallas en la primera ronda del Draft. El egresado de la Universidad de Alabama explotó en felicidad tras ser anunciado como nuevo elemento del equipo de la estrella solitaria.

Booker fue elegido con la decimosegunda selección global y su reacción emocionó a toda la afición vaquera. El oriundo del estado de Connecticut se desempeña como guardia ofensivo, posición de gran necesidad en la organización que comanda Jerry Jones.

El liniero ofensivo primero abrazó a su familia y después comenzó a gritar, bailar y saltar camino al escenario colocado en la explanada del estadio Lambeau en Green Bay, Wisconsin. Booker incluso le dio una palmada al escudo de los Cowboys camino a su cita con Roger Goodell, comisionado de la NFL, a quien abrazó con una sonrisa enorme en el rostro.

¿Quién es Tyler Booker?

Tyler Booker nació el 12 de abril del 2004 en New Haven, Connecticut. Jugó para la Universidad de Alabama desde 2022 siendo elegido al primer equipo de la conferencia SEC en 2023 y 2024. En su último año colegial, Booker fue elegido All-American.