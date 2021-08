Tokio 2020 me dejó con hambre de medalla: Carolina Mendoza

La clavadista mexicana Carolina Mendoza, quien en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 culminó en la cuarta posición de los clavados sincronizados plataforma tres metros femenil, junto a Dolores Hernández, aseguró que está motivada de cara a París 2024. "(De Tokio 2020) Vengo motivada, quiero esa medalla, estuvimos cerca. Sabemos qué perfeccionar y mejorar, ahora tengo hambre de esa medalla", expresó en conferencia de prensa.

Sobre los comentarios de la también clavadista Paola Espinosa, Mendoza explicó que es un tema a al que no le presta atención: "La verdad esa polémica ya viene de años atrás, mi foco de atención está en lo que me toca hacer. Respeto mucho la postura de las demás personas, misma que no me ha afectado y no envuelvo en eso".

La clavadista de 24 años de edad destacó el apoyo prometido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque es algo que los motiva como deportistas, aunque espera que dicha ayuda también sea para el personal técnico que está atrás de ellos. De cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, sólo pide que las cosas se hagan claras: "Los resultados hablan por sí solos ojalá se haga un proceso igual con un selectivo nacional y cómo queden van, así como en otros países", Explicó también que tiene planeado buscar una clasificación individual y en pareja. Carolina Mendoza destacó la importancia del trabajo psicológico, ya que para Tokio 2020 comentó que sufrió desgaste mental por la incertidumbre que existía, incluso reconoció que ella falló en este aspecto pese a estar realizando una buena ejecución de sus clavados. Para este 2021 la clavadista comenzó a trabajar en la parte física, ya que no habrá competencias hasta 2022, donde destacan las series mundiales.