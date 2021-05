Toluca, Atlas y Pachuca clasificaron a todos sus equipos a finales

Son cuatro los torneos profesionales que la Liga MX organizó en este primer semestre del año: Primera División-Liga MX, Liga MX Femenil, Torneo Sub 20 y Torneo Sub 17.

Todos los equipos de la Liga MX participan en las diversas categorías y todos tienen las mismas oportunidades de clasificar a las finales, pero sólo tres de ellos lo lograron en los cuatro torneos: Pachuca, Atlas y Toluca.

Los Tuzos lograron entrar a las finales de la Primera División por vía del repechaje, al quedar en el octavo sitio de la tabla; en la Femenil quedó en quinto; en la Sub 20 fue segundo sitio y en Sub 17, líder.

El Atlas tiene mucho que festejar, además de que se salvó de pagar la multa de los 120 millones de pesos por no quedar último del cociente, clasificó por primera vez en muchos años a las finales de la Liga MX y en la Femenil fue tercero; en el torneo Sub 20 quedó en el octavo sitio y en la Sub 17 fue segundo lugar.

Toluca por su parte, entró a la repesca en el sitio once y en el torneo Femenil fue séptimo. En la Sub 20 quedó en quinto sitio y en Sub 17 fue octavo.

· LOS GRANDES. Ninguno de los llamados cuatro grandes del futbol mexicano pudieron completar el póker de clasificación.

América entró en la Liga MX, en la Femenil y en Sub 20, pero en Sub 17 quedó en el último sitio.

Guadalajara logró entrar a las finales de la MX y en la Liga Femenil. En Sub 20 no logró clasificar, pero sí en Sub 17.

Cruz Azul, líder de la competencia en Primera División, no entró a la Liguilla en Femenil ni en Sub 20; en Sub 17 entró con el séptimo sitio.

Pumas por su parte quedó fuera en las finales de la Liga MX y Sub 17, no así en Femenil y Sub 20.