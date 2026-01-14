logo pulso
Toluca busca la "diablura"

Los Diablos Rojos esperan repetir la dosis ante Santos Laguna

Por El Universal

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Toluca busca la "diablura"

México.- El bicampeón Toluca comenzó el con el pie derecho el "Clausura 26 Con México", derrotando a los Rayados del Monterrey por la mínima (0-1), y espera repetir la dosis ante Santos Laguna.

El estadio BBVA fue testigo de un partido peleado entre mexiquenses y regiomontanos, con jugadas de peligro para ambos equipos, pero Helinho fue quien supo aprovechar la oportunidad que se le presentó en el área rival y anotó para los Diablos Rojos el único tanto en el marcador (55´).

Por su parte, los Guerreros del Santos Laguna siguen sin salir de la mala racha que arrastran desde hace ya varios torneos, y frente a su gente comenzaron el campeonato sumando otra derrota.

En esta ocasión fue el Necaxa el que hizo sufrir a la afición que se dio cita en el estadio Corona, culminando el duelo con un 1-3 a favor en la pizarra, gracias a los goles de Agustín Oliveros (2´), Oscar Badaloni (13´) y Julián Carranza (90´); mientras que para los locales descontó Lucas Di Yorio (27´).

En esta jornada a mitad de semana, el Toluca luce como favorito ante Santos, y más por lo que busca darle a sus seguidores, el Tricampeonato.

Por lo que este miércoles se espera un partido de alarido en el estadio Nemesio Diez, el cual iniciará a 21:10 horas.

