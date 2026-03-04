logo pulso
Toluca derrota de visita a los Pumas

Los Diablos Rojos se impusieron a los Felinos en duelo de invictos

Por AP

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Toluca derrota de visita a los Pumas

México.- Diego Barbosa y Paulinho consiguieron los goles con los que Toluca le dio la vuelta al marcador en el segundo tiempo, para imponerse el martes 3-2 en el feudo de Pumas, en la fecha de mitad de semana de la Liga MX.

En un duelo entre conjuntos que marchaban invictos, Barbosa igualó el marcador a los 73 minutos con un soberbio derechazo de larga distancia, mientras que el portugués Paulinho, tricampeón goleador vigente, dio la victoria a los Diablos Rojos con un cabezazo a boca de gol a los 78.

Robert Morales adelantó a los anfitriones de penal a los 29 minutos, pero Ricardo Angulo igualó a los 37. El colombiano Álvaro Angulo había marcado a los 63 para dar a los Pumas otra vez la ventaja y la esperanza de conseguir una victoria ante el bicampeón defensor del fútbol mexicano.

Pero los dirigidos por el argentino Antonio Mohamed supieron remontar y colocarse en el segundo sitio con 21 puntos.

En vez de seguir imbatible y de codearse con los de arriba, el resultado tumbó a Pumas hasta la quinta posición, con 16 unidades.

El líder del torneo es Cruz Azul, que salió victorioso por 2-1 de su visita al calamitoso Santos Laguna.

Jeremy Márquez adelantó al conjunto Celeste a los 15 minutos y el argentino José Paradela logró la segunda diana a los 78.

Otro argentino Ezequiel Bullaude, marcó a los 54 para dar el empate fugaz al club lagunero, el peor del certamen, sin victorias y con apenas dos puntos.

