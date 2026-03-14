Toluca olvida Concacaf y se enfoca en Atlas

México.- Los Diablos Rojos del Toluca dejan atrás la derrota de 2-3 ante San Diego FC en la ida de la Copa de Campeones de la Concacaf y ahora pone su atención en los Rojinegros del Atlas en la Liga MX.

Los Choriceros recibirán a los Zorros en el estadio Nemesio Díez, dentro de las acciones de la Jornada 11 a las 19:00 horas.

Los Pingos ligan cinco victorias consecutivas en este Clausura 2026, su reciente victoria fue la semana pasada por 3-1 ante Juárez FC.

Toluca marcha invicto en la campaña y suma 24 putos para colocarse de manera momentánea en la segunda posición de la tabla general.

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Por su parte, el Atlas viene de perder 1-2 el Clásico Tapatío ante Chivas.

En calidad de visitante, los Zorros únicamente tiene una victoria por tres derrotas, con lo que esperan revertir estos números y darles a los mexiquenses su primera derrota en la campaña.

Los Rojinegros suman 16 unidades y se sitúan en la posición siete de la general.