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Toluca recibe a Tuzos de Pachuca

Por El Universal

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
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Toluca recibe a Tuzos de Pachuca

México.-El objetivo sigue claro para los Diablos Rojos del Toluca: conseguir el tricampeonato en la Liga MX.

Este domingo 3 de mayo, Toluca comienza el camino para cristalizar este objetivo de este Clausura 2026 al recibir en el juego de ida de los cuartos de final a los Tuzos de Pachuca.

El duelo está programado para disputarse en el estadio Nemesio Díez a las 19:05 horas (Tiempo del centro de México).

La campaña para los dirigidos por Antonio Mohamed terminó con un quinto lugar en la tabla general con 30 unidades, y solo a 6 se quedaron de conseguir el primer lugar.

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Con este pase a la "Fiesta Grande", los Diablos tendrán 2 ausencias por la convocatoria de la selección mexicana: Jesús Gallardo y Alexis Vega.

Por su parte, los Tuzos tendrán la ventaja de cerrar en su campo el juego de vuelta ya que sumaron 31 puntos y acabaron el campeonato en la cuarto posición, pero para este primer capítulo el objetivo es sacar un buen resultado para cerrar en su casa de la mejor manera y dar la sorpresa y dejar fuera al monarca vigente.

En la temporada regular estos dos equipos se vieron la cara en la fecha 12 y el resultado fue un empate a un gol en la cancha del estadio Hidalgo.

El último duelo directo en la liguilla se remonta al Apertura 2022, justamente en la Gran Final, en aquella ocasión Pachuca se coronó al vencer a los Choriceros por marcador global de 8-2.

En ese duelo de la Final, los de la Bella Airosa jugaron el primer duelo en el Nemesio Díez y golearon 5-1 y la vuelta termino con un 3-1.

Esta serie se ha repetido en 6 ocasiones: 1 final, 4 semifinales y 1 cuartos de final), y con este duelo apenas será el segundo enfrentamiento en la historia en la ronda de cuartos de final.

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