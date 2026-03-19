Toluca remonta y golea al San Diego

CIUDAD DE MÉXICO.- El Infierno nunca perdona, y Toluca lo sabía. Con la serie cuesta arriba y la obligación de responder en casa, los Diablos confiaron en ese fuego que históricamente los distingue y que tantas noches ha consumido a rivales. Bajo el amparo de su gente y el peso de su historia, el conjunto mexiquense salió convencido de que la remontada no era una promesa, sino una consecuencia natural cuando el Nemesio Diez entra en ebullición.

El equipo de Antonio Mohamed dejó atrás viejos fantasmas y disputó el partido con autoridad, inteligencia y hambre. Sin especular y sin sufrir de más, Toluca mostró su versión más contundente, impulsado por la inspiración de Jesús Ricardo Angulo y la contundencia de Paulinho, para aplastar (4-0) a San Diego FC y sellar un global de (6-3) en la Concacaf Champions Cup.

La gran noche escarlata se hizo esperar un poco más de lo previsto. El equipo estadounidense resistió durante casi cuarenta y cinco minutos, y fue precisamente en esa recta final cuando los representantes de la MLS parecían encontrar algo de esperanza. Sin embargo, Jesús Ricardo Angulo apareció al minuto 43 para abrir el marcador y encender el Infierno.

Ese gol fue apenas el inicio de la fiesta en el Nemesio Diez, escenario de uno de los tantos más espectaculares de la noche. Con apenas unos minutos de iniciado el complemento, Paulinho mandó el balón al fondo de la red con una definición de taconcito, una joya técnica que le valió el aplauso unánime del público.

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Con la ventaja ampliada y un rival claramente superado, los Diablos Rojos no bajaron el ritmo y se mantuvieron volcados al ataque en busca de aumentar la diferencia. La insistencia tuvo recompensa al minuto 59, cuando Jesús Angulo firmó su doblete y sentenció una noche redonda para Toluca, que todavía vio a Jesús Gallardo en tiempo agregado marcar.