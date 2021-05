Toluca vence en penaltis a León y avanza a los cuartos de final

La primera sorpresa de la fase de eliminación del Guardianes 2021, con la victoria del Toluca, desde la tanda de penaltis (4-2), sobre el León. El campeón defensor de la Liga MX se fue eliminado y con él, su entrenador, Ignacio Ambriz, dijo adiós a la Fiera.

Se acabó el sueño del bicampeonato y continuó el de la sorpresa, vestida de escarlata en el estadio León. Tras un empate agónico (2-2), fueron los Diablos Rojos los que se impusieron ante los nervios desde el manchón, al marcar los cuatro disparos ejecutivos sobre los dos errores de los Esmeralda, en el repechaje.

Mucha travesura desde el Infierno en tierra guanajuatense, a pesar de que Fidel Ambriz, de 18 años de edad, le dio vida a los Panzas Verdes, aunque no alcanzó para lo que siguió, la agonía y sufrimiento de los penaltis.

El Toluca se adelantó con un golazo de Kevin Castañeda, desde fuera del área y pegado a la base del poste izquierdo de Rodolfo Cota. A pesar del lanzamiento del guardameta, los Diablos Rojos picaron primero (minuto 17).

Los escarlata todavía domaron a la Fiera, que no encontró espacios para lastimar a los visitantes, ordenados en cada línea sobre la cancha. Fue hasta el tiempo agregado, a segundos del descanso, cuando entraron un hueco para empatar, tras una barrida de Víctor Dávila.

Para el segundo tiempo, pareció que el León remontaba los cartones, pero apareció el pie izquierdo del capitán Rubens Sambueza, quien filtró por aire un esférico directo a Alexis Canelo –el goleador de la fase regular del Guardianes 2021– y fue el propio delantero quien firmó el segundo tanto para el conjunto de Hernán Cristante (58').

A Ignacio Ambriz no le quedó más que lanzarse al frente porque, en cuanto Enrique Santander pitara el final, se terminaba su etapa con los Esmeralda. Y otra vez, cuando el tiempo se agotaba, apareció la garra de la Fiera, con un golazo del juvenil Fidel Ambriz –sin parentesco con su entrenador– mandó la bola al ángulo del arco rojo, para forzar los penaltis.

Mientras el Toluca marcó todos sus disparos, Joel Campbell (atajado por Luis García) y Víctor Dávila (por un costado) erraron y costaron la eliminación, además del adiós de Nacho del banquillo esmeralda.

Los escarlata, undécimos en la clasificación de la fase regular, a la Liguilla.

Los penaltis:

Haret Ortega (Toluca) Gol

Yairo Moreno (León) Gol

Alexis Canelo Toluca) Gol

Jesús Godínez (León) Gol

Diego Rigonato (Toluca) Gol

Joel Campbell (León) Falló

Ruben Sambueza (Toluca) Gol

Víctor Dávila (León) Falló