Toluca vuelve a golear a LA Galaxy

México.- Si existía alguna duda sobre el enorme potencial ofensivo de Toluca y su firme intención de ir por todo en la Concacaf Champions Cup, el cuadro escarlata se encargó de disiparla con una nueva actuación contundente.

El bicampeón de la Liga MX volvió a exhibir su jerarquía y dejó claro que su etiqueta de favorito no es casualidad, sino el reflejo de un proyecto sólido y ambicioso.

En medio de una jornada complicada para el futbol mexicano, en la que dos representantes nacionales quedaron eliminados, los Diablos Rojos levantaron la mano como el estandarte del país en el certamen. Toluca mostró personalidad, autoridad y un futbol efectivo para imponer condiciones como visitante.

Con una victoria por (0-3) ante LA Galaxy en el partido de Vuelta, el conjunto mexiquense selló su pase a las semifinales con un global aplastante de (2-7), confirmando su candidatura al título continental y enviando un mensaje claro al resto de los contendientes.

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La resistencia del conjunto estadounidense y la ilusión de dar un golpe de autoridad ante su gente le duraron poco más de quince minutos al equipo de Greg Vanney, hasta que todas sus esperanzas se desvanecieron con un potente disparo de Jesús Gallardo, quien mandó el balón al fondo de la red y silenció por completo a la grada.

El gol fue un golpe del que el Galaxy nunca logró recuperarse, aunque durante la primera parte aún consiguió evitar un daño mayor en su portería en varias acciones. Esa resistencia del conjunto de la MLS se agotó tras el descanso, cuando Toluca elevó el ritmo y volvió a hacer diferencia con su poder ofensivo.

Fue entonces cuando apareció Paulinho para terminar de inclinar la balanza. El delantero portugués, una de las grandes figuras del futbol mexicano, se hizo presente en el marcador al 59´ y al 64´, firmando un doblete de gran calidad que sentenció la eliminatoria y aseguró el pase de los Diablos Rojos a la siguiente ronda, donde se medirán ante el LAFC.