Toluca y Monterrey abren la Liguilla, pero Rayados pierden a Sergio Ramos para el primer partido

Este miércoles comienza la Liguilla del torneo Clausura 2025 y el partido encargado de abrir el telón de la fiesta será el choque entre Toluca, primer lugar de la tabla, contra los Rayados de Monterrey, quienes clasificaron tras derrotar a los Pumas en el último partido del Play-In; sin embargo, la Pandilla no contará con uno de sus mejores jugadores.

La historia nos indica que, a pesar de lo visto en la temporada regular, cuando empieza la Liguilla "empieza un nuevo torneo" y ahí es donde los Rayados se convierten en una amenaza para los Diablos, que fueron líderes con 37 puntos, tienen en Paulinho a uno de los campeones de goleo y cerraron la campaña como el equipo con mejor ofensiva. Una de las "armas" que tenía Monterrey para contrarrestar este poderío era Sergio Ramos, el central español que llegó a aportar jerarquía y solidez en la zaga regiomontana; sin embargo, se perderá el primer partido de cuartos de final.

De acuerdo con Diego Armando Medina de TUDN, el capitán de los Rayados no se recupera de una molestia muscular sufrida en la última jornada contra León y por lo mismo, no jugará contra el equipo dirigido por Antonio Mohamed. Este será el tercer partido consecutivo que se pierda ya que no jugó contra Pachuca ni Pumas en el Play-In.

En su primera temporada en la Liga MX, Ramos jugó 8 partidos de temporada regular y anotó 3 goles. Según Diego Armando Medina, el cuerpo técnico del Monterrey espera contar con él para el partido de vuelta el próximo sábado en el estadio Nemesio Diez.

