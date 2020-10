Tom Brady felicita a LeBron James por su cuarto título de la NBA

Tras el título que conquistaron ayer domingo los Lakers en las Finales de la NBA al derrotar 93-106 al Heat de Miami, y donde LeBron James hizo historia por conseguir su cuarto título con tres equipos diferentes, llegaron las felicitaciones de otras estrellas del deporte profesional en redes sociales.

Ante lo logrado por el "Rey", Tom Brady, otra gura del deporte de Estados Unidos y actual mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, lo felicitó en redes sociales.

Brady también ha hecho historia en la NFL al lograr seis títulos Vince Lombardi con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

"Congrats to my brother @KingJames on winning his 4th championship. Not bad for a washed up old guy!" (Felicidades a mi hermano @KingJames por ganar su 4º campeonato. ¡Nada mal para un viejo lavado!), escribió este lunes Brady en Twitter, utilizando una fotografía alterada con su uniforme de Tampa Bay y el rostro de LeBron.