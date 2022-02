Tom Brady y el incomparable legado que dejará en la NFL

Tom Brady se retira de la NFL con 44 años de edad decidirá poner fin a su exitosa carrera en los emparrillados. A lo largo de 22 temporadas consiguió ganar siete Super Bowl y en cinco ocasiones fue el MVP del Super Bowl.

Brady conquistó seis trofeos Vince Lombardi con los New England Patriots y uno más con los Tampa Bay Buccaneers, sin embargo, para lograr ser el mejor quarterback de la historia no le fue sencillo.

La carrera de "TB12" en la NFL comenzó cuando llegó procedente de la Universidad Michigan, aunque fue elegido en el puesto 199 en el Draft de 2000, lo seleccionó Bill Belichick y los New England Patriots, relación que cambiaría la vida del jugador, del coach, del equipo y de la propia liga.

Con los Pats vivió la temporada 2000 en la banca, pero para 2001 ingresó por Drew Bledsoe en la semana 2 ante los Jets, esa misma temporada Brady logró que New England llegara al Super Bowl XXXVI, primero en la historia de la franquicia y también el primero para él, así comenzó su dominio en la NFL.

En total Tom Brady consiguió los trofeos Vince Lombardi en siete ediciones:

Con los Patriots

- Super Bowl XXXVI / 2001 / Ante Rams

- Super Bowl XXXVIII / 2003 / Ante Panthers

- Super Bowl XXXIX / 2004 / Ante Eagles

- Super Bowl XLIX / 2014 / Ante Seahawks

- Super Bowl LI / 2016 / Ante Falcons

- Super Bowl LIII / 2018 / Ante Rams



Con los Buccaneers

- Super Bowl LV / 2020 / Ante Chiefs.

Brady supera con siete títulos a franquicias como New England y Steerlers (6), Dallas y San Francisco (5), así como a Green Bay y New York (4). Aunque disputó el Super Bowl XLII en 2007 y el Super Bowl XLVII en 2011, en ambos los Patriots y Brady cayeron ante los Giants.

También perdieron el Super Bowl LIII ante las Eagles. Sumado a los cinco MVP que consiguió en los Super Bowl, Brady también fue el MVP de la NFL en tres temporadas. En cuanto a las estadísticas Tom domina con 85 mil 520 pases completos, 624 touchdowns y 278 victorias.

Por su parte, en el aspecto personal Tom Brady está casado con Gisele Bündchen, se conocieron el 2007 y en 2009 contrajeron matrimonio, esta relación de la modelo brasileña más cotizada de su generación y quarterback estrella de la NFL en 2018 tenía un valor que superaba los 490 millones de euros.

Brady y Bündchen tienen dos hijos, Benjamin Rein y Vivian Lake. Tom tuvo un hijo con su expareja, la actriz Bridgget Moynahan, el primogénito es John Edward Thomas.