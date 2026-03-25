Toman protesta a Directiva de la Potosina de Charros

En un acto solemne realizado en el Lienzo Rancho del Charro, se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva Mesa Directiva de la Asociación Potosina de Charros, que encabezará el periodo correspondiente. El evento fue presidido por Francisco Javier Serrano Altuzar, quien tuvo a su cargo la toma de protesta, acompañado por Gustavo Nieto Caraveo.

Como testigos de honor estuvieron presentes destacadas agrupaciones del ámbito charro como la Asociación Nacional de Charros, Cañón de Huajuco Oro, Potosina San José del Tapanco y la escaramuza Nuevo Emporio, quienes respaldaron este importante relevo institucional.

Asimismo, asistieron personalidades del medio como Carlos Malo Lozano, pro secretario de Prensa y Difusión de la Federación Mexicana de Charrería; además de Dagoberto Rodríguez Grimaldo y Francisco Medellín.

El nuevo Consejo Directivo quedó conformado por Heriberto Esqueda Guerrero como presidente; Ricardo Olvera como vicepresidente; Bernardo Meade como secretario; y Fernando Martínez Garza como tesorero.

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El equipo se complementa con los vocales Ricardo López y Javier Flores, quienes asumirán funciones dentro de esta nueva etapa para la organización.

Con este acto, la Asociación Potosina de Charros inicia un nuevo ciclo de trabajo enfocado en fortalecer la charrería en la entidad, promoviendo sus tradiciones y consolidando su desarrollo deportivo e institucional.