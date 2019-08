"Tomás Boy es el mayor saboteador del futbol mexicano", dice "Chelís"

José Luis Sánchez Solá, "Chelís", habló sobre el técnico de las Chivas, Tomás Boy.

En entrevista para ESPN, el estratega del Puebla habló sobre la relación que tiene con el técnico rojiblanco, a quien enfrentará el viernes en duelo de la Jornada 3.

"Yo lo vi en Octubre, le di la mano y me dijo: no te la mereces, pero me la dio".

A pesar de esto se le cuestionó acerca de la imagen que tiene "El Jefe" Boy sobre él y fue conciso pues según su declaración Tomás lo considera más un motivador que un director técnico.

José Luis no se guardó nada y declaró que a su percepción, André-Pierre Gignac es mejor de lo que fue Boy en su etapa como futbolista.

"Chelís" también habló sobre la imagen que tiene el técnico de Chivas, a quien calificó como saboteador.

"El mayor saboteador del futbol mexicano. Cuando tiene el éxito, cuando ya está agarrando el éxito la tira", declaró Sánchez Solá.

El estratega poblano no ha logrado la victoria en lo que va del torneo con el equipo de la Franja, mientras que Tomás Boy y sus Chivas tienen una marca de una derrota y una victoria en lo que va del Apertura 2019.