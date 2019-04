Tomás Boy reconoce no tener explicación para la mala racha de las Chivas

"No puedo entender porqué no podemos ganar. Veo entrenarse a mi equipo con una predisposición tremenda, son puntuales, profesionales y hacen el trabajo que se les pide; mi exigencia es fuerte y puedo decir que este equipo trabaja durísimo", señaló Boy en una conferencia de prensa.



Con 4 triunfos, 3 empates, 8 derrotas y 15 puntos, las Chivas aparecen en el decimoquinto lugar de la clasificación como consecuencia de una seguidilla de perder 8 y empatar 1 de sus últimos 9 partidos.



El estratega afirmó que la crisis es "dolorosa", pero su sola presencia no es suficiente para cortar la "inercia negativa" que carga el plantel desde la mitad del torneo.



"Ellos quieren salir del hoyo y yo no lo voy a lograr solo, lo voy a tener que lograr con ellos; ese el objetivo de sumar puntos y salir de este bache, quitar esta inercia negativa que es dolorosa porque hay un público importante que es el del Guadalajara, el equipo más popular y que espera mejores cosas", agregó.



Boy, quien llegó al club hace dos semanas con la misión de clasificar a la liguilla, aseguró que el equipo está mal en lo anímico y carece de confianza, una situación que se agudizó tras perder en casa por 1-3 contra el Puebla el pasado sábado.



"La racha que tenemos ha hecho que nuestros jugadores carguen con una presión, han perdido la confianza, entonces el propósito de mi trabajo es buscar que la recuperen lo más pronto posible", declaró.



Agregó que aunque el equipo ha mostrado mejoría en lo futbolístico, aún "no es suficiente" para remontar la mala racha, por lo que tendrá que modificar el planteamiento que ha ensayado en los dos últimos compromisos.



El entrenador afirmó que le gustaría permanecer en el Guadalajara al terminar el Clausura, aunque por ahora prefiere concentrarse en sumar puntos para que la directiva evalúe su trabajo al término de la fecha 17.



"Claro que me gustaría quedarme, sería fantástico ser elegido, pero no puedo hablar de ese tema; debo hablar de lo que sigue, partido a partido y después ya veremos cómo evalúan mi trabajo, eso es lo que yo considero importante", recalcó.