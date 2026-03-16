´Torito´ levanta el ´Tridente´

Roma.- Isaac Del Toro (UAE) se proclamó este domingo campeón de la Tirreno Adriático, merecido poseedor de un ´Tridente´ por vez primera en manos de un mexicano, que amarró en la etapa precedente con una exhibición en el ascenso final, lo que le permitió llegar con el triunfo en el bolsillo a este desenlace en el que el italiano Jonatan Milan (Lidl-Trek) se llevó el esprint final.

Del Toro (Ensenada, 2003), pese a haberse visto envuelto en una pequeña caída múltiple en los metros finales, superó en la general al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA), sus grandes competidores en estas siete jornadas.

SEMANA PERFECTA

PARA EL MEXICANO

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Dominador absoluto de la ´Carrera de los dos mares´ para incluir a México en la lista de ganadores de esta prestigiosa competición y desatar aún más las comparaciones con el esloveno Tadej Pogacar, que ya ganó en estas mismas tierras en dos ocasiones (2021 y 2022). De hecho, Del Toro suma 26 victorias como profesional a sus 22 años, más de las que tenía Pogacar a esa edad.

Su semana fue perfecta. Tomó el control en la segunda etapa y, tras cederlo momentáneamente en la cuarta ante Pellizzari, recuperó el liderato en la quinta y lo mantuvo hasta el final. Su mejor momento, en el final de la sexta etapa, cuando se levantó en el tercer ascenso al Muro della Madonna delle Carceri para llegar a la meta en Camerino (3km con 8.8% y picos del 18%) en solitario tras un esfuerzo descomunal.

Ahí dejó claro que la Tirreno Adriático era suya. Porque la última etapa no presentó dificultad para el prodigio de Ensenada. Los 142 kilómetros finales entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto no depararon sorpresa alguna. Etapa sin apenas dificultad preparada para velocistas. Solo dos ascensos, el de Montefiore d´Aso (10,9 km al 3,4%) y el de Ripatransone (8,4 km al 4,6%) supusieron algo de complejidad. Nada que pudiera alterar la general.

Después, absolutamente nada. Algo menos de 80 kilómetros llanos, en el conocido como circuito de San Benedetto del Tronto, el final histórico de esta ´Carrera de los dos mares´, con 15 km de longitud y que repitieron cinco veces para el final al esprint en el que Milan se llevó la última etapa.