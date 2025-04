Torrent valora el esfuerzo del equipo tras el triunfo

El Atlético de San Luis se despidió del torneo Clausura 2025 con una victoria en casa este domingo, tras vencer 2-1 a los Tuzos del Pachuca en el estadio Alfonso Lastras Ramírez. A pesar del triunfo, el equipo potosino no logró acceder al play-in, pero el técnico Doménec Torrent destacó el esfuerzo y compromiso de sus jugadores durante el cierre del certamen.

En rueda de prensa posterior al partido, el estratega catalán compartió sus impresiones sobre la actuación del equipo: “Estamos para competir. Hoy enfrentamos a un gran equipo como Pachuca y supimos responder. Hicimos 48 puntos en total sumando ambos torneos, pero nos pesaron los primeros cinco o seis partidos de este Clausura donde no logramos resultados”.

Torrent reconoció que el equipo mostró una mejor versión en la recta final, incluso en partidos que se perdieron como ante Toluca o Tijuana. “El San Luis volvió a ser reconocible. No alcanzamos el objetivo mínimo del play-in, pero el partido de hoy lo afrontamos con orgullo, por la afición, por nosotros y por el club”, expresó.

Sobre su continuidad al frente del equipo, Torrent fue reservado: “Ahora no es momento de hablar de eso. Estoy muy cansado, ha sido un torneo duro. Tengo una excelente relación con la directiva y cuando llegue el momento, hablaremos. Estoy aquí para competir, no por dinero”.

Uno de los aspectos que más valoró fue la irrupción de jóvenes talentos: “Lo mejor del torneo ha sido encontrar dos jugadores jóvenes que ya están consolidados. La banda derecha nos costó, pero ahora tenemos chicos que han respondido incluso ante rivales complicados. Esto es un tesoro para el club”.

Finalmente, Doménec destacó la importancia de combinar juventud y experiencia: “Un equipo necesita jóvenes de calidad y veteranos que los arropen. No me importa la edad, me importa el rendimiento. Si un jugador de 16 años está listo, juega”.