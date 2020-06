Tras ganar demanda a TV Notas por daño moral, Javier Alarcón aclara su salida de Televisa

Javier Alarcón reveló su salida de Televisa, al ganar una demanda sobre la revista TVNotas por las "calumnias que publicaron".

El comentarista aseguró que en octubre 2015 se fue de la empresa de Chapultepec, tras 27 años trabajando ahí, 15 de ellos como director editorial de Deportes, se reunió con Emilio Azcárraga Jean y José Bastón, por la llegada de un nuevo vicepresidente de su área.

"Les dije que quería salir de la empresa para intentar nuevos proyectos porque no coincidía con los objetivos del nuevo vicepresidente, quien me dijo que ya no decidiría las cosas a las que estaba acostumbrado", comentó Alarcón en su canal de YouTube.

"Me peso muchísimo la decisión pero era necesaria", agregó.

Después de su salida, Alarcón explicó que la revista lo acusó de "drogadicto y acosador", más señalamientos desfalco de 30 millones de pesos.

"Nunca he robado un peso, jamás robé un peso cuando fui director editorial de Televisa Deportes, ni soy un acosador, un golpeador o un drogadicto como se me acusó y creo en la defensa del honor hasta las últimas consecuencias", añadió el comentarista, hoy de Imagen Televisión.

Alarcón presentó dos demandas contra la publicación editorial, de las cuales ya ganó una y la otra sigue en proceso, fue por esto que lanzó el video.

"No había querido tocar el tema hasta que tuviera noticias de las demandas que interpuse contra TV Notas por todas las mentiras y calumnias que publicaron sobre mí. Hablo hoy porque les gané la primera demanda y van a tener que pagar por eso".

El comentarista agradeció a sus excompañeros, Antonio de Valdés y Marisol González, quienes declararon a su favor al negar problemas de alcohol y/o drogas y acosos sexuales.

Javier cerró que ha recibido amenazas de muerte por sus denuncias en contra de la revista.

"Responsabilizo a ese medio de cualquier represalia contra mí o mi gente cercana porque así es su ADN, son capaces de todo. El 18 de enero del 2017, la Policía clausuró temporalmente las oficinas de Notmusa por este juicio. De inmediato recibí en Twitter una amenaza de muerte de alguien que se dijo extrabajador de esa empresa".