Tras polémica con Messi, Abidal dice que ha aprendido mucho en pocos días

BARCELONA (EFE).- El secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, aseguró que, tras el desencuentro público que tuvo con el argentino Lionel Messi, ha aprendido "muchas cosas en pocos días" como que los "los temas internos se tienen que arreglar internamente y no en los medios".



En la rueda de prensa de presentación del danés Martin Braithwaite, el ejecutivo francés apareció públicamente por vez primera desde que Leo Messi criticara en las redes sociales una entrevista en la que Abidal afirmó que "muchos jugadores no estaban satisfechos" con Ernesto Valverde en el banquillo.

Ante estas palabras, Messi instó al secretario técnico a "dar nombres porque si no" se "está ensuciando a todos" los jugadores.

En la rueda de prensa, Abidal no ahondó en la opinión del jugador argentino, si bien, preguntado sobre la cuestión, respondió: "He aprendido muchas cosas en pocos días. Los temas internos se tienen que arreglar internamente y no en los medios. A partir de ahí, el futuro dirá".

Precisamente, en una entrevista a Messi publicada este jueves en Mundo Deportivo, el argentino dio más detalles sobre su reacción a las palabras que Abidal dijo en su momento.

"No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí", aseveró en la entrevista.