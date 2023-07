Tras una gran semana, Andreeva evidencia su inexperiencia y queda eliminada en Wimbledon

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Tras una semana en la que demostró su madurez en su presentación en Wimbledon, Mirra Andreeva, de 16 años, evidenció su inexperiencia el lunes.



La tenista rusa, que llegó de la ronda de clasificación y había ganado sus seis duelos anteriores en césped para alcanzar la cuarta ronda en el All England Club, dejó ir una amplia ventaja para perder por 3-6, 7-6 (4), 6-2 ante Madison Keys (25).

Andreeva se llevó el primer set y llegó a estar arriba por 3-0 en el segundo —ganando nueve de los 10 games en ese lapso— antes de ceder el partido a Keys. En un momento de frustración Andreeva lanzó la raqueta y recibió una advertencia de la umpire sueca Louise Azemar Engzell.

En el último juego, Andreeva se resbaló al intentar alcanzar una bola y su raqueta salió volando.

Engzell le quitó un punto por lanzar nuevamente la raqueta y con lo que Keys se llevó el punto de match. Andreeva peleó la decisión.

"No lancé la raqueta. Me caí", le dijo Andreeva a Engzell. "Me resbalé y caí".

Pero Engzell sostuvo la decisión y Keys sentenció el encuentro para alcanzar los cuartos de final en Wimbledon por primera vez desde 2015.

"Llegando aquí sabes que es una gran jugadora. Pero no quiero ser la jugadora que pierda con ella para que alcance sus primeros cuartos de final", reconoció Keys en la cancha. "Me he quedado corta un par de veces y es bueno estar de vuelta en los cuartos de final aquí en Wimbledon".

Keys ha alcanzado las semifinales en los otros tres Grand Slams, incluyendo la final del Abierto de Estados Unidos en 2017.

Andreeva, la nueva sensación adolescente, era la tenista más joven en la llave de Wimbledon y buscaba convertirse en la más joven en alcanzar los cuartos de final en el torneo desde Anna Kournikova en 1997.

Keys enfrentará a la ganadora del duelo entre la segunda sembrada Aryna Sabalenka y Ekaterina Alexandrova (21). Sabalenka ganó el Abierto de Australia este año y tiene marca de 15-1 en los Grand Slams en el 2023.

La campeona defensora Elena Rybakina también alcanzó los cuartos de final después de que la brasileña Beatriz Haddad Maia se retiró por una lesión en la cadera.

También el lunes, el siete veces campeón del torneo Novak Djokovic reanudará el encuentro de cuarta ronda ante Hubert Hurkacz. La dos veces ganadora de Wimbledon Petra Kvitova enfrentará a la finalista 2022 Ons Jabuer antes del duelo de Carlos Alcaraz ante Matteo Berrettini.