"Travieso" Arce arremete contra Julio César Chávez

Ya es muy común ver que Jorge "Travieso" Arce y la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez intercambien polémicos mensajes en las redes sociales, a pesar de la gran amistad que han forjado, pero esta vez hubo un comentario que Chávez realizó y que no fue del agrado de Arce.

"El César del boxeo" respondió una pregunta sobre el arreglo de peleas. Negó la situación, pero hizo referencia sarcásticamente al "Travieso" Arce, a quien ha enfrentado en tres peleas de exhibición.

"En la actualidad a lo mejor sí. Hay mucha mercadotecnia, ahora las peleas son totalmente diferentes, ahora cualquier pendejo tiene 5 o 10 campeonatos del mundo. Ve al 'Travieso' Arce, tiene cinco campeonatos del mundo, hasta el pendejo más malo que la chingada", manifestó Chávez en una conferencia.

Ante las críticas, Jorge Arce respondió de manera contundente y aprovechó el espacio para también burlarse de Julio César Chávez Jr. "Escuchando las declaraciones del viejito picudo tiene razón, ahora cualquier pendejo es campeón mundial, hasta su hijo, pinche bultazo, llegó a ser campeón mundial... ¿cómo estará de jodido el boxeo en la actualidad? Estamos bien jodidos. Prefiero ser malo y pendejo, tener mi familia estable, haber cuidado todo lo que gané y no habérmelo metido como perico en la nariz".

Después de la dura respuesta, "El Gran Campeón Mexicano" no tardó en responderle, aunque se mostró extrañado por la reacción que tuvo el "Travieso" y se dijo dispuesto a subirse una vez más a pelear en el ring, a pesar de prometer que no lo volvería a hacer.