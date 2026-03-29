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Trepidante triunfo de 76ers sobre Hornets

Joel Embiid y Paul George de Filadelfia cortan la buena racha de victorias de Charlotte

Por AP

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
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Trepidante triunfo de 76ers sobre Hornets

CHARLOTTE, EU.- Joel Embiid anotó 29 puntos, Paul George terminó con 26 unidades y 13 rebotes, y los 76ers de Filadelfia remontaron una desventaja de 13 tantos en la segunda mitad para vencer el sábado 118-114 a los Hornets de Charlotte.

Merced a su cuarta victoria en cinco partidos, Filadelfia amplió a dos juegos su ventaja sobre Charlotte en la lucha por el séptimo puesto en la carrera de playoffs de la Conferencia Este.

Tyrese Maxey regresó a la alineación titular de los Sixers y aportó 26 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. El base estelar había estado fuera desde el 7 de marzo debido a una lesión en un tendón del meñique derecho.

Brandon Miller encestó cinco triples y terminó con 29 puntos y ocho rebotes por Charlotte, que vio cortada su racha de cinco victorias. LaMelo Ball contribuyó con 20 puntos y ocho asistencias, y Moussa Diabate sumó 10 unidades y 11 rebotes.

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Charlotte ganaba por 36-25 tras el primer cuarto. El segundo cuarto de 39 puntos de Filadelfia recortó la ventaja a 69-64 al descanso.

Embiid lideró a todos los anotadores con 21 puntos en la primera mitad, mientras que Maxey añadió 17. Miller encabezó a Charlotte con 18 unidades en los periodos iniciales.

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