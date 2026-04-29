logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Trey Yesavage debuta con fuerza

Por AP

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
A
Trey Yesavage debuta con fuerza

TORONTO.- Trey Yesavage lanzó hasta la sexta entrada en un sólido debut de temporada, Kazuma Okamoto impulsó dos carreras y los Azulejos de Toronto vencieron 3-0 la noche del martes a los Medias Rojas de Boston.

El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. añadió un sencillo impulsor y Toronto frenó la mejor racha de victorias de la temporada de Boston, que era de tres juegos, y le propinó al mánager interino de los Medias Rojas, Chad Tracy, su primera derrota desde que reemplazó a Alex Cora, quien fue despedido el sábado.

Los Medias Rojas no conectaron al menos un jonrón por primera vez en seis juegos.

Yesavage (1-0) se retiró entre una ovación de pie tras lanzar 5 1/3 entradas. Ponchó a tres, no dio bases por bolas y permitió cuatro hits, tres de ellos sencillos. Realizó 74 lanzamientos, 50 en zona de strike.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El venezolano Willson Contreras conectó un doble con un out en la primera, pero Yesavage hizo que Roman Anthony rodara para out y retiró a Wilyer Abreu con un elevado.

Yesavage terminó su labor al ponchar a Contreras con un slider para abrir la sexta.

En su segunda apertura de la temporada, el zurdo de los Red Sox Payton Tolle (0-1) permitió tres carreras y tres hits en 4 2/3 entradas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore
    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore

    Diego Pavia, el mexicano que firma con los Ravens de Baltimore

    SLP

    El Universal

    Diego Pavia, con raíces mexicanas, firmó un contrato de tres años con Ravens Baltimore tras quedar fuera del Draft 2026.

    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen
    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen

    Lorena Ochoa inaugura LPGA Riviera Maya Open en Playa del Carmen

    SLP

    El Universal

    Lorena Ochoa destacó la importancia de inspirar a nuevas generaciones de golfistas mexicanas.

    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place
    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place

    MLS evalúa futuro de Vancouver Whitecaps por contrato en BC Place

    SLP

    AP

    Las Vegas aparece como opción para reubicación mientras aficionados protestan por permanencia.

    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador
    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

    Atlante confirma a Miguel Herrera como nuevo entrenador

    SLP

    El Universal

    El histórico club azulgrana apuesta por la experiencia de Herrera para el Apertura 2026.